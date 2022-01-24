Даниил Медведев прокомментировал трудную победу над американцем Кресси в 4-м круге AO

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над американцем Максимом Кресси в четвёртом круге Australian Open. Медведев победил со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5. Продолжительность противостояния составила 3 часа 27 минут.

«То, что он делал, он делал хорошо. Не знаю, кто в туре играет в такой теннис. Мне кажется, никто не любит такие вещи. После двух сетов я говорил себе, что у меня всё хорошо и я всё контролирую, но нужно сделать ещё один брейк. А я проиграл третью партию на тай-брейке. Дальше у меня было восемь брейк-пойнтов, и я должен был делать брейк раньше. Я говорил себе: «Камон, что нужно делать на брейк-пойнте? Ну сделай что-нибудь». Он играл хорошо, но в итоге я справился. Не хотел праздновать брейк, потому что надо было закончить.

Мои слова в ходе матча? Честно говоря, я согласен, что это был хороший матч. Но в его ходе я немного сошёл с ума. Немного переборщил. Я хотел залезть в голову сопернику, чтобы он начал думать о том, что я говорю. Может быть, он допустил бы пару ошибок. Понятно, что я недоволен тем, что я говорил. Но самое главное, что я продолжал бороться», — сказал Медведев после матча.