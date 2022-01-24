«Оже-Альяссим может оказать сопротивление». Ольховский — о сопернике Медведева в 1/4 АО
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Бывший российский теннисист Андрей Ольховский поделился ожиданиями от четвертьфинала Australian Open, в котором россиянин Даниил Медведев сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
«В матче с Оже-Альяссимом будет очень важна психологическая составляющая не Даниила, а его соперника. Канадец может очень хорошо играть, если справится со своими нервами. Даня — цепкий, разнообразный, держит своё. Оже-Альяссим может оказать сопротивление, но загадывать что-то сложно», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Ранее Медведев обыграл американца Максима Кресси. Итоговый счёт матча — 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5 в пользу Медведева. Продолжительность противостояния составила 3 часа 27 минут.
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