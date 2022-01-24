«Хотел немного на него надавить». Медведев объяснил, почему кричал во время матча с Кресси

Российский теннисист Даниил Медведев объяснил своё эмоциональное поведение во время матча четвёртого круга Australian Open с американцем Максимом Кресси. По ходу встречи россиянин несколько раз громко кричал. В четвёртом сете он крикнул в адрес соперника: «Как же ему везёт! Не могу поверить, что он такой везучий».



«Хотел немного на него надавить. Вдруг он начнёт думать: «Чего это Медведев несёт?» — и начнёт ошибаться». Но вообще я недоволен тем, что сегодня кричал. Но самое главное, что я продолжаю бороться на турнире», — сказал Медведев после встречи.



Итоговый счёт матча — 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5 в пользу Медведева. Продолжительность противостояния составила 3 часа 27 минут. Соперником Даниила в 1/4 финала станет канадец Феликс Оже-Альяссим.