Кафельников: в матче с Оже-Альяссимом жду от Даниила Медведева только победы

Бывшая первая ракетка мира, россиянин Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии. Россиянин Даниил Медведев сыграет с канадцем Феликом Оже-Альяссимом.



Ранее в матче 4-го круга Медведев обыграл американца Максима Кресси. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5.



«Хорошо, что Медведев прошёл дальше. Оже-Альяссим, может, и игровой парень, но он не просто по зубам Дане, а даже больше. Думаю, должно случиться что-то сверхъестественное, чтобы Медведев проиграл этот матч. Пока всё идёт так, как и должно: Медведев играет комфортно и без особых усилий проходит дальше. Ничего, кроме положительного исхода и победы, в матче с Оже-Альяссимом не жду», — передаёт слова Кафельникова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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