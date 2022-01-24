Кафельников: в матче с Оже-Альяссимом жду от Даниила Медведева только победы

Бывшая первая ракетка мира, россиянин Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии. Россиянин Даниил Медведев сыграет с канадцем Феликом Оже-Альяссимом.
Ранее в матче 4-го круга Медведев обыграл американца Максима Кресси. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5.
«Хорошо, что Медведев прошёл дальше. Оже-Альяссим, может, и игровой парень, но он не просто по зубам Дане, а даже больше. Думаю, должно случиться что-то сверхъестественное, чтобы Медведев проиграл этот матч. Пока всё идёт так, как и должно: Медведев играет комфортно и без особых усилий проходит дальше. Ничего, кроме положительного исхода и победы, в матче с Оже-Альяссимом не жду», — передаёт слова Кафельникова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 24 января 2022
-
17:22
-
16:44
-
16:31
-
16:21
-
16:07
-
16:03
-
16:03
-
14:34
-
14:19
-
13:44
-
13:36
-
13:36
-
13:30
-
13:22
-
13:11
-
13:04
-
12:57
-
12:33
-
12:24
-
12:04
-
11:59
-
11:54
-
11:48
-
11:14
-
11:11
-
10:58
-
10:55
-
10:50
-
10:32
-
10:21
-
10:08
-
10:03
-
10:00
-
09:40
-
09:29