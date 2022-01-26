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Кудерметова и Мертенс вышли в полуфинал Australian Open в парном разряде

Кудерметова и Мертенс вышли в полуфинал Australian Open в парном разряде
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Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийская теннисистка Элисе Мертенс в 1/4 финала Australian Open в парном разряде играли с испанкой Сарой Соррибес-Тормо и бельгийкой Кирстен Флипкенс. Встреча прошла в Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Маргарет Корт Арена» и завершилась победой Кудерметовой и Мертенс со счётом 6:3, 6:4.

Australian Open — парный разряд (ж). 1/4 финала
26 января 2022, среда. 03:15 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Кирстен Флипкенс
Бельгия
Кирстен Флипкенс
Сара Соррибес-Тормо
Испания
Сара Соррибес-Тормо
К. Флипкенс С. Соррибес-Тормо

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. На счету Кудерметовой и Мертенс 2 эйса, 8 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

В полуфинале спортсменкам предстоит встретиться с победительницами матча Барбора Крейчикова (Чехия) / Катержина Синякова (Чехия) – Кэролайн Доулхайд (США) / Сторм Сэндерс (Австралия).

Напомним, Мертенс является действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии в парном разряде – в 2021 году она выступала в паре с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

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