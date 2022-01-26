Кудерметова и Мертенс вышли в полуфинал Australian Open в парном разряде

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийская теннисистка Элисе Мертенс в 1/4 финала Australian Open в парном разряде играли с испанкой Сарой Соррибес-Тормо и бельгийкой Кирстен Флипкенс. Встреча прошла в Мельбурне (Австралия) на стадионе «Мельбурн Парк. Маргарет Корт Арена» и завершилась победой Кудерметовой и Мертенс со счётом 6:3, 6:4.
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Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. На счету Кудерметовой и Мертенс 2 эйса, 8 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.
В полуфинале спортсменкам предстоит встретиться с победительницами матча Барбора Крейчикова (Чехия) / Катержина Синякова (Чехия) – Кэролайн Доулхайд (США) / Сторм Сэндерс (Австралия).
Напомним, Мертенс является действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии в парном разряде – в 2021 году она выступала в паре с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.
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