Виландер: Надаль в матче с Берреттини был невероятен с тактической точки зрения

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», швед Матс Виландер поделился впечатлениями от победы испанца Рафаэля Надаля в полуфинале Australian Open. Испанский теннисист в матче 1/2 финала обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:3, 6:2, 3:6, 6:3. Теперь Надаля отделяет всего одна победа от рекорда по количеству побед на турнирах «Большого шлема». Он может стать 21-кратным чемпионом ТБШ, что ещё никому не удавалось.
«С тактической точки зрения Надаль был невероятен. Он играл так, что Берреттини ничего не мог поделать с его бэкхендом», — сказал Виландер в эфире Eurosport.
В финале стартового турнира «Большого шлема» 2022 года Рафаэль Надаль поспорит с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 2) — Стефанос Циципас (Греция, 4). Матч Медведев — Циципас также состоится сегодня, 28 января, и начнётся не ранее 10:30 мск.
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