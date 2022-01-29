В Лондоне задержали мужчину, преследовавшего Радукану
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В Лондоне (Великобритания) был задержан мужчина, который преследовал чемпионку US Open Эмму Радукану, сообщает DailyMail. 35-летний Амрит Магар неоднократно приходил к Радукану домой и пытался добиться её расположения.
Мужчина оставлял её записки и подарки. Кроме того, в декабре 2021 года Магар украсил ёлку, находящуюся рядом с домом теннисистки. А после этого украл кроссовок с крыльца дома отца Эммы, посчитав, что это её обувь.
Суд, рассматривавший дело, признал Амрита виновным в преследовании. Пока наказание не определено, судебный вердикт будет вынесен в феврале 2022 года.
Сама Радукану, дававшая письменные показания, призналась, что ей было жутко. Также спортсменка говорила, что ей было страшно выходить из дома.
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