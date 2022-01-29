В Лондоне задержали мужчину, преследовавшего Радукану

В Лондоне (Великобритания) был задержан мужчина, который преследовал чемпионку US Open Эмму Радукану, сообщает DailyMail. 35-летний Амрит Магар неоднократно приходил к Радукану домой и пытался добиться её расположения.



Мужчина оставлял её записки и подарки. Кроме того, в декабре 2021 года Магар украсил ёлку, находящуюся рядом с домом теннисистки. А после этого украл кроссовок с крыльца дома отца Эммы, посчитав, что это её обувь.



Суд, рассматривавший дело, признал Амрита виновным в преследовании. Пока наказание не определено, судебный вердикт будет вынесен в феврале 2022 года.



Сама Радукану, дававшая письменные показания, призналась, что ей было жутко. Также спортсменка говорила, что ей было страшно выходить из дома.

Новость по теме Беккер дал совет чемпионке US Open Радукану, которая провалила Australian Open