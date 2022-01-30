Беспроигрышная серия Рафаэля Надаля составила 10 матчей

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, победив в финале Открытого чемпионата Австралии россиянина Даниила Медведева, довёл свою беспроигрышную серию матчей в этом сезоне до 10.
Напомним, до этого триумфа Надаль завоевал титул сильнейшего на турнире ATP-250 в том же Мельбурне. Это стало возможно благодаря победе над американским теннисистом Максимом Кресси — 7:6 (8:6), 6:3.
В решающем матче Australian Open – 2022 35-летний Надаль в тяжелейшем матче обыграл вторую ракетку мира 25-летнего россиянина Медведева (2) со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность финала составила 5 часов 28 минут.
Надаль 3 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 22. На счету Медведева — 23 эйса, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 22.
- 30 января 2022
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