Вторая ракетка мира Арина Соболенко потерпела поражение во 2-м круге турнира в Дубае
Поделиться
Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Дубае (ОАЭ).
Во втором круге первая сеяная Соболенко в двух сетах проиграла двукратной чемпионке Уимблдона чешке Петре Квитовой со счётом 4:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 25 минут. Соболенко не смогла подать навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 5. На счету Квитовой — 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 4 использованных брейк-пойнта из 8.
За выход в полуфинал Квитова сразится с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко, которая выбила из сетки 6-ю сеяную Игу Свёнтек из Польши.
Призовой фонд соревнований в Дубае составил $ 768 680. Действующей обладательницей титула является испанка Гарбинье Мугуруса.
Комментарии
- 16 февраля 2022
-
19:26
-
17:47
-
17:41
-
09:13
- 15 февраля 2022
-
18:14
-
16:28
-
15:35
-
13:16
-
00:25
- 14 февраля 2022
-
22:54
-
20:57
-
20:12
-
07:05
-
07:01
-
06:56
-
06:46
-
01:13
- 13 февраля 2022
-
23:03
-
19:51
-
19:11
-
17:53
-
16:25
-
13:45
-
05:57
-
05:15
-
03:16
-
00:27
-
00:10
- 12 февраля 2022
-
20:17
-
09:53
-
08:20
-
05:13
-
04:49
-
01:25
-
00:43
Партнерский контент