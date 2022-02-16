Вторая ракетка мира Арина Соболенко потерпела поражение во 2-м круге турнира в Дубае

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Дубае (ОАЭ).

Во втором круге первая сеяная Соболенко в двух сетах проиграла двукратной чемпионке Уимблдона чешке Петре Квитовой со счётом 4:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 25 минут. Соболенко не смогла подать навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 5. На счету Квитовой — 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 4 использованных брейк-пойнта из 8.

За выход в полуфинал Квитова сразится с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко, которая выбила из сетки 6-ю сеяную Игу Свёнтек из Польши.

Призовой фонд соревнований в Дубае составил $ 768 680. Действующей обладательницей титула является испанка Гарбинье Мугуруса.