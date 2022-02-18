Де Минора подозревают в приобретении поддельного COVID-сертификата
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Австралийский теннисист Алекс де Минор подозревается в приобретении поддельного COVID-сертификата. Документ подтверждает, что спортсмен привился от коронавируса, хотя он является фальшивым. Как сообщает Telemadrid, фамилия де Минора попала в списки людей, купивших поддельные сертификаты. В настоящее время ведётся расследование.
По данным источника, помимо де Минора в список входят известные актёры, спортсмены, бизнесмены и музыканты. Все они могли использовать услуги по продаже поддельных сертификатов.
Напомним, что для участия в ряде турниров теннисисты должны быть вакцинированы. Например, такие правила действовали на Australian Open. Ожидается, что аналогичные правила будут действовать и на «Ролан Гаррос».
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