Де Минора подозревают в приобретении поддельного COVID-сертификата

Австралийский теннисист Алекс де Минор подозревается в приобретении поддельного COVID-сертификата. Документ подтверждает, что спортсмен привился от коронавируса, хотя он является фальшивым. Как сообщает Telemadrid, фамилия де Минора попала в списки людей, купивших поддельные сертификаты. В настоящее время ведётся расследование.



По данным источника, помимо де Минора в список входят известные актёры, спортсмены, бизнесмены и музыканты. Все они могли использовать услуги по продаже поддельных сертификатов.



Напомним, что для участия в ряде турниров теннисисты должны быть вакцинированы. Например, такие правила действовали на Australian Open. Ожидается, что аналогичные правила будут действовать и на «Ролан Гаррос».

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