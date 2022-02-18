Алекс де Минор ответил на новость о своём поддельном COVID-сертификате

Австралийский теннисист Алекс де Минор отреагировал на информацию о своём поддельном COVID-сертификате.

«Всем привет! Хочу написать небольшое сообщение, чтобы избежать недопонимания о том, что заявили испанские СМИ о моём сертификате вакцинации.

Я получил первую дозу вакцины в Лондоне прошлым летом, а вторую — в Мадриде. Сегодня появились новости о том, что работники испанской больницы находятся под следствием из-за предоставления поддельных сертификатов некоторым пациентам.

Я заявляю вам на все 100%, что я получил вторую прививку и что у меня есть полностью актуальная, точная и правдивая информация о вакцинации.

Все вокруг меня, включая мою семью, полностью привиты. Я не нахожусь «под следствием». Моё имя связано с этой историей только потому, что я был пациентом этой больницы (как тысячи других людей)», — написал де Минор у себя в твиттер-аккаунте.