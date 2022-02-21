Вероника Кудерметова вошла в топ-10 чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 21 февраля латвийская теннисистка Елена Остапенко поднялась на шестую строчку. Лучшая из россиянок, Вероника Кудерметова, замкнула топ-10.
Чемпионская гонка WTA. 21 февраля
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 2470.
2 (2). Даниэль Коллинз (США) — 1301.
3 (3). Мэдисон Кис (США) — 1090.
4 (4). Ига Свёнтек (Польша) — 1020.
5 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) — 790.
6 (19). Елена Остапенко (Латвия) — 786.
7 (6). Анетт Контавейт (Эстония) — 725.
8 (7). Паула Бадоса (Испания) — 712.
9 (9). Симона Халеп (Румыния) — 705.
10 (21). Вероника Кудерметова (Россия) — 616.
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17 (15). Дарья Касаткина (Россия) — 426...
51 (51). Людмила Самсонова (Россия) — 144...
57 (52). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 130...
60 (56). Екатерина Александрова (Россия) — 121...
63 (117). Варвара Грачёва (Россия) — 116...
68 (63). Камилла Рахимова (Россия) — 109...
74 (69). Анастасия Потапова (Россия) — 89...
93 (91). Анастасия Гасанова (Россия) — 59.
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