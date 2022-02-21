Вероника Кудерметова вошла в топ-10 чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 21 февраля латвийская теннисистка Елена Остапенко поднялась на шестую строчку. Лучшая из россиянок, Вероника Кудерметова, замкнула топ-10.



Чемпионская гонка WTA. 21 февраля

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 2470.

2 (2). Даниэль Коллинз (США) — 1301.

3 (3). Мэдисон Кис (США) — 1090.

4 (4). Ига Свёнтек (Польша) — 1020.

5 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) — 790.

6 (19). Елена Остапенко (Латвия) — 786.

7 (6). Анетт Контавейт (Эстония) — 725.

8 (7). Паула Бадоса (Испания) — 712.

9 (9). Симона Халеп (Румыния) — 705.

10 (21). Вероника Кудерметова (Россия) — 616.

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17 (15). Дарья Касаткина (Россия) — 426...

51 (51). Людмила Самсонова (Россия) — 144...

57 (52). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 130...

60 (56). Екатерина Александрова (Россия) — 121...

63 (117). Варвара Грачёва (Россия) — 116...

68 (63). Камилла Рахимова (Россия) — 109...

74 (69). Анастасия Потапова (Россия) — 89...

93 (91). Анастасия Гасанова (Россия) — 59.

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