Карен Хачанов: хочу вернуться в первую десятку рейтинга как можно быстрее

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о ближайших целях после победы в матче первого круга турнира в Дубае (ОАЭ), где его соперником был представитель Австралии Алекс де Минор.
«Думаю, что прежде всего психологическая устойчивость делает меня более классным игроком. Я хочу вернуться в первую десятку рейтинга как можно быстрее и думаю, что я в состоянии добиться подобного результата. Нужно просто следовать по выбранному пути», — приводит слова Хачанова после матча с де Минором Tennis Head.
Напомним, что встреча Хачанова с де Минором закончилась со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 7:5 в пользу Карена. Продолжительность противостояния составила 2 часа 48 минут.
В третьем круге турнира в Дубае Хачанов встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Начало матча 23 февраля в 18:00 мск.
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