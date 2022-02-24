Беккер: Джокович один из фаворитов на титул спортсмена года, несмотря на отказ прививаться

Бывший немецкий теннисист, шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» Борис Беккер высказал мнение, что 20-кратный победитель ТБШ, первая ракетка мира серб Новак Джокович является одним из претендентов на звание спортсмена 2021 года, несмотря на отказ вакцинироваться. Напомним, Джокович, не желающий прививаться, уже пропустил Открытый чемпионат Австралии.

«Он начинает сезон в качестве одного из явных фаворитов на звание спортсмена года, хотя все мы помним, какая неудача постигла его в Австралии несколько дней назад. Однако это не должно учитываться. Значение имеет то, что происходит на корте, а не за его пределами. Вакцинироваться или нет — это его личный выбор. А сезон-2021 был впечатляющим в его исполнении», — приводит слова Беккера Tennis Head, ссылаясь на Radiotelevisión Española.