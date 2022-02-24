Джокович поддержал Медведева, который выступил с эмоциональной речью после Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович высказался об эмоциональной реакции россиянина Даниила Медведева после поражения в финале Australian Open. Медведев, столкнувшийся с негативной реакцией трибун, заявил, что ребёнок в нём больше не мечтает о победах на турнирах «Большого шлема».



«Я понимаю его. Мы с ним говорили. После матча мы переписывались. Мне очень жаль, что он испытывал такие эмоции, ведь внутренний ребёнок в каждом из нас и есть причина, почему мы играем в теннис. По крайней мере, в моём случае это так.



Большинство игроков берут в руки ракетки, когда они ещё юные. Они влюбляются в этот спорт, у них есть страсть. Они мечтают о том, чтобы достичь великих вещей. Я оказывался в той шкуре, в которой побывал Медведев. Это тяжело принять», — цитирует Джоковича Tennis Head.