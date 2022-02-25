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Украинскую теннисистку выслали из Украины родители. Она ночевала на подземной парковке

Украинскую теннисистку выслали из Украины родители. Она ночевала на подземной парковке
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о том, что родители выслали её вместе с сестрой из страны после нескольких ночей, проведённых на подземной парковке.

Публикация доступна в официальном «инстаграме» украинской теннисистки Даяны Ястремской.

«Проведя две ночи на подземной парковке, мои родители приняли решение любой ценой выслать меня и мою младшую сестру из Украины! Мама, папа, мы вас очень любим, берегите себя! Я люблю тебя, моя страна! Украинцы, оберегайте свою жизнь», — написала Ястремская у себя в «инстаграме».

Ястремскую в комментариях поддержали американские теннисистки Аманда Анисимова, Слоан Стивенс, украинка Марта Костюк, а также представительница Беларуси Виктория Азаренко.

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