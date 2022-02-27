Даяна Ястремская — о ситуации на Украине: мне так страшно. Не знаю, что буду делать дальше
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась эмоциями от экстренного выезда из Украины из-за военного конфликта с Россией.
Ястремская вместе с младшей сестрой, 15-летней Иванной, через Румынию приехала во Францию, где Даяна планирует принять участие в турнире категории WTA-250 в Лионе. Родители девушек остались на Украине.
«Мне так страшно. Мы не должны убивать друг друга. Я не знаю, что буду делать дальше. Посмотрим, что произойдёт с Украиной, с моим городом. И мне нужно думать о сестре, её безопасности…
Боюсь за родителей, за друзей, за всех в моей стране. Чтобы понять, что такое удар ракеты, нужно это пережить. Но я никому не желаю испытать такую боль», — приводит слова Ястремской ESPN.
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