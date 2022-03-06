Стаховский — о решении пойти в украинскую армию: жена восприняла это как предательство

Украинский теннисист Сергей Стаховский, пополнивший ряды украинской армии, рассказал, как восприняла его решение супруга. По словам спортсмена, ему пришлось принять тяжёлое решение.
«Я родился в Украине, мои бабушки и дедушки там похоронены. Я хочу, чтобы мог рассказать нашу историю детям. У нас в стране и так есть свобода и демократия.
Надеюсь, что ещё смогу увидеть свою супругу и извиниться перед ней за то, что присоединился к военным силам. Было сложно принять решение. У меня есть жена и трое детей. Но если бы я остался дома и не вернулся в Украину, то испытывал бы чувство вины. А теперь я чувствую себя виноватым, что оставил семью.
Конечно, супруга разозлилась. Она понимала причины моего решения, но для неё это стало предательством. Я понимаю её. Мы не говорили детям, куда я уехал, но они сами скоро поймут», — сказал Стаховский в интервью CNN.
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