Стаховский — о решении пойти в украинскую армию: жена восприняла это как предательство

Украинский теннисист Сергей Стаховский, пополнивший ряды украинской армии, рассказал, как восприняла его решение супруга. По словам спортсмена, ему пришлось принять тяжёлое решение.



«Я родился в Украине, мои бабушки и дедушки там похоронены. Я хочу, чтобы мог рассказать нашу историю детям. У нас в стране и так есть свобода и демократия.



Надеюсь, что ещё смогу увидеть свою супругу и извиниться перед ней за то, что присоединился к военным силам. Было сложно принять решение. У меня есть жена и трое детей. Но если бы я остался дома и не вернулся в Украину, то испытывал бы чувство вины. А теперь я чувствую себя виноватым, что оставил семью.



Конечно, супруга разозлилась. Она понимала причины моего решения, но для неё это стало предательством. Я понимаю её. Мы не говорили детям, куда я уехал, но они сами скоро поймут», — сказал Стаховский в интервью CNN.

Новость по теме Стаховский, пополнивший ряды украинской армии, рассказал о поддержке от Джоковича