Три россиянки сыграют в квалификации турнира в Индиан-Уэллсе, они выступят без флага
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На турнире в Индиан-Уэллсе (США) в квалификации сыграют три российские теннисистки. Анна Калинская начнёт путь в основную сетку турнира с американкой Рис Брантмейер. Камила Рахимова сыграет с австралийкой Дарьей Савиль, а Анастасию Гасанову ждёт матч с Дайаной Перри из Франции. Отметим, что все российские теннисистки будут выступать в нейтральном статусе, флаг напротив их фамилий не отображается.
В нейтральном статусе выступит и белоруска Ольга Говорцова. Её соперницей по первому раунду квалификации будет Александра Крунич из Сербии.
Напомним, что ранее Федерацию тенниса России отстранили от международных соревнований. Таким образом, российская сборная не сыграет в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг.
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