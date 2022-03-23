Энди Маррей одной фразой прокомментировал завершение карьеры Эшли Барти в 25 лет

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей прокомментировал решение трёхкратной чемпионки ТБШ, лидера рейтинга WTA, австралийки Эшли Барти завершить карьеру в возрасте 25 лет.

«Рад за Эшли, огорчён за теннис — какой игрок», — написал Энди Маррей на своей странице в социальной сети «Твиттер».

В 2019 году Эшли Барти выиграла Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»), в 2021-м — Уимблдон, в 2022-м — Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). Высшее достижение австралийской спортсменки на Открытом чемпионате США (US Open) — выход в четвёртый раунд (2018 и 2019 годы).



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