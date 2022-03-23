Премьер-министр Австралии отреагировал на завершение карьеры Эшли Барти в 25 лет
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Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон прокомментировал решение трёхкратной чемпионки ТБШ, лидера рейтинга WTA, австралийки Эшли Барти завершить карьеру в возрасте 25 лет.
«Хотел бы поблагодарить Эшли за то, что она вдохновляет молодёжь, в особенности молодое поколение коренных жителей страны. Спасибо Эш за то, что она вдохновляет страну, вдохновляет нацию, которая нуждается в хорошей поддержке. Никто из нас никогда не забудет потрясающее возвращение на Australian Open в этом году», — цитирует чиновника Daily Mail.
В 2019 году Барти выиграла «Ролан Гаррос», в 2021-м — Уимблдон, в 2022-м — Открытый чемпионат Австралии. Высшее достижение Эшли на Открытом чемпионате США — выход в четвёртый раунд (2018 и 2019 годы).
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