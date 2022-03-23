В WTA трогательно обратились к Эшли Барти, которая завершила карьеру в 25 лет
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В «твиттере» WTA трогательно обратились к трёхкратной победительнице турниров «Большого шлема», лидеру рейтинга WTA, австралийской теннисистке Эшли Барти. Ранее 25-летняя Барти объявила о решении завершить карьеру.
«За всех юных девушек, которые смотрят на тебя, за всех, кого ты вдохновляешь, за твою любовь к игре — спасибо, Эшли, за невероятный след, который ты оставила на корте, вне его и в наших сердцах», — отмечается в сообщении WTA в «Твиттере».
В 2019 году Эшли Барти выиграла Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»), в 2021-м — Уимблдон, в 2022-м — Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). Высшее достижение австралийской спортсменки на Открытом чемпионате США (US Open) — выход в четвёртый раунд (2018 и 2019 годы).
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