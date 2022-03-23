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Назван общий размер состояния Эшли Барти, которая завершила карьеру в 25 лет

Назван общий размер состояния Эшли Барти, которая завершила карьеру в 25 лет
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Общее состояние трёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема», первой ракетки мира, австралийской теннисистки Эшли Барти оценивается в $ 47 млн. Об этом сообщает Daily Mail. Сегодня, 23 марта, 25-летняя Барти объявила о завершении карьеры.

Сообщается, что $ 32 млн Барти заработала непосредственно за выступления и ещё $ 15 млн — за доход от рекламодателей и спонсоров. Эшли является самым богатым спортсменом в истории австралийского тенниса и занимает 14-е место в списке самых богатых спортсменов в истории тенниса.

В 2019 году Барти выиграла «Ролан Гаррос», в 2021-м — Уимблдон, в 2022-м — Открытый чемпионат Австралии. Лучший результат Эшли на Открытом чемпионате США — выход в четвёртый раунд (2018 и 2019 годы).

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