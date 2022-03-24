Бычкова: не сказать, что по классу Медведев сейчас выше Маррея

Бывшая российская теннисистка Екатерина Бычкова поделилась ожиданиями от матча второго круга турнира в Майами (США), в котором россиянин Даниил Медведев встретится с шотландцем Энди Марреем.
«Понятно, что у Маррея очень большой запас опыта и всех этих регалий. И не сказать, что по классу Медведев сейчас выше. Но британец всё никак не может подобраться, переступить какие-то отдельные моменты, никак не может игровой ритм до конца уловить. И классный матч, по большей части, он проигрывает. Никак не может переломить этот момент возвращения – уже несколько месяцев. Сначала это вообще тяжело, когда ты возвращаешься и сразу в тур.
Но он опасен – у него полный арсенал, желание, дико старается, борется за каждое очко. Здесь вопрос того, насколько Даниил внимательно сыграет. С Монфисом он сыграл не в лучший свой теннис. И посмотрим, сможет ли он сделать выводы из тех ошибок на предыдущем турнира. Не справился с нервами, игра провалилась. Гаэль, честно, здорово сыграл, но и Даня не сыграл в ту игру, к которой мы привыкли: за каждое очко умирать, бежать. Перегорел, может, давление №1 АТР сыграло. Здесь должно быть попроще. Для меня он фаворит в матче», — сказала Бычкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
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