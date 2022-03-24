Шамиль Тарпищев пояснил, почему ATP не стала отстранять Даниила Медведева и других россиян

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, почему ATP не стала следовать примеру других федераций, которые стали отстранять российских спортсменов после начала военной спецоперации России на Украине. Российские теннисисты могут выступать в нейтральном статусе.

«Это бизнес. Мы в прошлом году стали первыми в мире: выиграли три кубка, Токио, Даниил (Медведев. — Прим. «Чемпионата») взял US Open. Первая нация в теннисе. А теннис – второй вид спорта по популярности после футбола. Помимо того, что впечатляют результаты, в теннисе зрители ходят на личность. К тому же турниры принадлежат ATP и WTA – частным организациям.

А международной федерации принадлежат молодёжно-юношеские турниры, отчасти ТБШ, которые, в общем-то, в руках стран – США, Австралии, Франции, Великобритании. А на этих турнирах решение того или иного вопроса зависит от личностей. Поэтому им невыгодно нас убирать. Многие вещи зависят от людей и их понятий», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

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