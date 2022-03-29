Циципас обыграл де Минора и вышел в 1/8 финала турнира в Майами

Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас вышел в четвёртый круг турнира в Майами. В третьем круге Циципас обыграл представителя Австралии Алекса де Минора со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. За это время Циципас сделал 8 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету де Минора 2 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3 попыток.

За выход в четвертьфинал турнира Циципас сыграет с представителем Испании Карлосом Алькарасом, который в своём матче третьего круга обыграл хорвата Марина Чилича.

Общий призовой фонд турнира в Майами составил $ 8 584 055. Действующим победителем соревнований является поляк Хуберт Хуркач.