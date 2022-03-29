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Циципас обыграл де Минора и вышел в 1/8 финала турнира в Майами

Циципас обыграл де Минора и вышел в 1/8 финала турнира в Майами
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Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас вышел в четвёртый круг турнира в Майами. В третьем круге Циципас обыграл представителя Австралии Алекса де Минора со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. За это время Циципас сделал 8 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету де Минора 2 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3 попыток.

За выход в четвертьфинал турнира Циципас сыграет с представителем Испании Карлосом Алькарасом, который в своём матче третьего круга обыграл хорвата Марина Чилича.

Общий призовой фонд турнира в Майами составил $ 8 584 055. Действующим победителем соревнований является поляк Хуберт Хуркач.

Майами (м). 3-й круг
29 марта 2022, вторник. 02:10 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
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