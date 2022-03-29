Кудерметова проиграла Квитовой на турнире в Майами, ведя по ходу второго сета 4:0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Майами. На стадии 1/8 финала она уступила представительнице Чехии Петре Квитовой со счётом 6:7 (5:7), 4:6.

Отметим, по ходу второго сета Кудерметова вела со счётом 4:0, однако, упустила весомое преимущество в счёте, проиграв шесть геймов подряд.

Продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты. За это время Кудерметова сделала 3 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету Квитовой 3 эйса, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 8.

В четвертьфинале турнира Квитова встретится с полячкой Игой Свёнтек.

Турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля на покрытии «хард» и относится к серии «Мастерс». Призовой фонд женской части состязаний составляет $ 8 369 455.