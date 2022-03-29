Кудерметова проиграла Квитовой на турнире в Майами, ведя по ходу второго сета 4:0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Майами. На стадии 1/8 финала она уступила представительнице Чехии Петре Квитовой со счётом 6:7 (5:7), 4:6.
Отметим, по ходу второго сета Кудерметова вела со счётом 4:0, однако, упустила весомое преимущество в счёте, проиграв шесть геймов подряд.
Продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты. За это время Кудерметова сделала 3 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету Квитовой 3 эйса, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 8.
В четвертьфинале турнира Квитова встретится с полячкой Игой Свёнтек.
Турнир в Майами проходит с 23 марта по 4 апреля на покрытии «хард» и относится к серии «Мастерс». Призовой фонд женской части состязаний составляет $ 8 369 455.
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
- 29 марта 2022
-
04:08
-
03:43
-
03:13
-
02:40
-
00:23
-
00:11
-
00:08
-
00:04
- 28 марта 2022
-
23:39
-
22:59
-
22:46
-
22:38
-
22:24
-
22:19
-
22:15
-
22:13
-
21:58
-
21:51
-
21:43
-
21:38
-
21:30
-
21:22
-
21:11
-
21:10
-
21:01
-
20:34
-
20:18
-
19:32
-
18:38
-
18:22
-
17:00
-
16:24
-
15:44
-
14:59
-
14:50