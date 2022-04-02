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Чесноков назвал мудрым решение Медведева сделать операцию перед грунтовым сезоном

Чесноков назвал мудрым решение Медведева сделать операцию перед грунтовым сезоном
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал решение российского теннисиста Даниила Медведева перенести операцию. Ранее спортсмен сообщил, что ему предстоит операция из-за грыжи. В связи с этим Медведев пропустит до двух месяцев.

«Есть разные грыжи: пупочная, позвоночная, паховая — всё это очень важно. При позвоночной, например, восстановление займёт два-три месяца. Если решил делать операцию, то сейчас неплохое время для Медведева. Всё же сезон земельных кортов для него был не самым блестящим в прошлом году. Основные очки он взял в конце сезона. Сейчас нужно сделать упор на вторую половину года. Сделать операцию — достаточно мудрое решение», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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