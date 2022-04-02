Чесноков назвал мудрым решение Медведева сделать операцию перед грунтовым сезоном

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал решение российского теннисиста Даниила Медведева перенести операцию. Ранее спортсмен сообщил, что ему предстоит операция из-за грыжи. В связи с этим Медведев пропустит до двух месяцев.
«Есть разные грыжи: пупочная, позвоночная, паховая — всё это очень важно. При позвоночной, например, восстановление займёт два-три месяца. Если решил делать операцию, то сейчас неплохое время для Медведева. Всё же сезон земельных кортов для него был не самым блестящим в прошлом году. Основные очки он взял в конце сезона. Сейчас нужно сделать упор на вторую половину года. Сделать операцию — достаточно мудрое решение», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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