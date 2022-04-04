Алькарас посвятил первый титул тренеру Хуану-Карлосу Ферреро
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Испанский теннисист Карлос Алькарас Гарфия, ставший чемпионом турнира серии «Мастерс» в Майами, сообщил, что посвящает этот титул своему тренеру Хуану-Карлосу Ферреро.
Бывшая первая ракетка мира Ферреро был главным архитектором стремительного взлета 18-летнего спортсмена к топ-10 рейтинга. Он отсутствовал во время триумфального пути испанца к финалу из-за того, что скоропостижно скончался его отец. Однако Ферреро сумел успеть на финал.
«Спасибо всей моей команде и моей семье. Хуан-Карлос прибыл в тяжёлый момент для него, и я хочу сказать ему спасибо за то, что он смог прийти и быть со мной в такой важный момент моей карьеры. Это довольно удивительно – разделить эту радость сегодня с вами», — сказал Алькарас после матча.
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