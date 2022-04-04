Давид де Хеа одним эмодзи отреагировал на пост Даниила Медведева о травме

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа отреагировал на пост второй ракетки мира, россиянина Даниила Медведева, в котором тот сообщил, что из-за травмы пропустит от одного до двух месяцев. Де Хеа оставил в комментариях эмодзи с изображением сердечка.

На минувшей неделе Медведев потерпел поражение в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США) от представителя Польши Хуберта Хуркача со счётом 6:7 (7:9), 3:6. В случае победы российский теннисист гарантированно вернулся бы на первую строчку рейтинга ATP, обойдя 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», серба Новака Джоковича.

Напомним, Медведев уже был первой ракеткой мира. Он вышел на первое место 28 февраля, но через три недели вернулся на вторую строчку.

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