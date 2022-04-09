Хуан-Карлос Ферреро: постоянные прогнозы насчёт карьеры морально давят на Алькараса

Чемпион «Ролан Гаррос» 2003 года, испанский теннисист Хуан-Карлос Ферреро, ныне являющийся тренером 11-й ракетки мира Карлоса Алькараса, рассказал о подготовке подопечного к грунтовому сезону.

Ранее 18-летний Алькарас выиграл титул серии «Мастерс» в Майами (США), в финале обыграв норвежца Каспера Рууда со счётом 7:5, 6:4. Он стал самым юным чемпионом в истории соревнований.

«Дни отдыха освежат не только ноги Карлоса, но и голову. Постоянные прогнозы по поводу карьеры давят на него морально. Мы понимаем, что сезон на грунте может сложиться для нас хорошо, но мы должны быть осторожны. Мы должны продолжать трудиться, не быть самоуверенными, играть в хороший теннис», — приводит слова Ферреро Marca.