Бывшая 7-я ракетка мира Давид Гоффен прокомментировал победу на турнире в Марракеше (Марокко). В финале он обыграл Алекса Молчана со счётом 3:6, 6:3, 6:3. Бельгийский теннисист выиграл шестой турнир в карьере и первый в нынешнем сезоне.



«Я очень счастлив, горжусь тем, как провёл эту неделю. Было нелегко, много тяжёлых матчей. Но в итоге я выиграл шестой титул здесь, в Марракеше.



Это меня очень радует и даёт мне уверенность в своих силах перед стартом сезона на грунте.



В течение этой недели я дважды уступал в первом сете, но оставался спокойным, мне удавалось перевернуть игру. Соперник сегодня очень хорошо играл, он был лучше меня в первом сете. А затем мне удалось повысить уровень, лучше подавать, действовать более агрессивно.



Я играл лучше, а в третьем сете ещё и прибавил. Очень рад тем, как провёл этот матч», — цитирует Гоффена Tennis World USA.

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