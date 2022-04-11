Тарпищев высказался о сопернике Рублёва во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил соперника Андрея Рублёва (5) во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Им стал австралиец Алекс де Минор. Отметим, что Рублёв — прошлогодний финалист турнира, ему необходимо защитить 600 баллов.
«Турнир в Монте-Карло — вообще не главный. Важно, что сейчас ребята вышли на землю, нужно перестроиться. Результат абсолютно нереально прогнозировать. Многие теннисисты ещё не вработались на грунте.
Ну сыграет Рублёв с де Минором. Фамилии и качество игры не соответствуют практически у половины сетки. Предугадать результат матча Рублёва чрезвычайно сложно, как и понять, кто в каком состоянии находится. Думаю, матч будет сложным для обоих теннисистов», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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