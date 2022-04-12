Анна Дмитриева: не сомневалась, что Хачанов проиграет Шварцману

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева прокомментировала поражение Карена Хачанова в первом раунде «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Хачанов уступил аргентинцу Диего Шварцману со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 3:6.

«Я не сомневалась, что Хачанов проиграет. Он, к сожалению, потерял ту стабильность, которая даёт ему возможность не падать ниже своего класса. Есть игроки, с которыми ему очень тяжело сражаться. Шварцман относится к этой категории. Тем более на грунте. Аргентинец надёжен и стабилен на задней линии, а Хачанов перестал выигрывать сам. Он должен ждать ошибки соперника. А Шварцман не из этой категории.

Мне кажется, что тут проблема тренера. Потому что уже около трёх лет мы наблюдаем, что он теряет, хотя много тренируется и относится к делу серьёзно. Но тренеры явно ведут его в неправильном направлении», — приводят слова Дмитриевой «Известия».

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