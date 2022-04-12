Анна Дмитриева оценила шансы Андрея Рублёва на турнире в Монте-Карло

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева поделилась мнением о шансах российского теннисиста Андрея Рублёва на турнире в Монте-Карло (Монако). Во втором круге Рублёв, посеянный под пятым номером, сыграет с представителем Австралии Алексом де Минором.
«У Андрея прямолинейная игра, но в то же время опасная и острая. Всё будет зависеть от того, в какой форме он находится, как будет настроен на игру, от его уверенности, стабильности и настроя на победу. Если всё сойдётся воедино, то он вполне может вновь дойти до финала», — приводят слова Дмитриевой «Известия».
Также Анна Дмитриева объяснила, почему, по её мнению, Карен Хачанов проиграл Диего Шварцману в первом круге.
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