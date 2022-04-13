Янник Синнер вышел в 1/8 «Мастерса» в Монте-Карло, где может сыграть с Андреем Рублёвым
Поделиться
12-я ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
В матче второго раунда Синнер (9) обыграл представителя Финляндии Эмиля Руусувуори (Q) со счётом 7:5, 6:3. Встреча продлилась 1 час 44 минуты. Синнер 3 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету его соперника — 2 эйса, 6 двойных ошибок и 2 использованных брейк-пойнта из 8.
За выход в четвертьфинал Синнер сразится с победителем матча Андрей Рублёв (Россия, 5) – Алекс де Минор (Австралия). Их встреча состоится сегодня, 13 апреля.
Общий призовой фонд турнира составил € 5 415 410. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас.
Комментарии
- 13 апреля 2022
-
20:54
-
20:33
-
20:12
-
19:43
-
19:32
-
19:25
-
19:04
-
18:23
-
18:08
-
17:51
-
17:34
-
17:18
-
15:50
-
15:45
-
15:44
-
15:15
-
14:19
-
14:00
-
13:00
-
09:52
-
07:55
-
07:46
-
01:03
-
00:53
-
00:38
-
00:00
- 12 апреля 2022
-
23:46
-
23:35
-
23:19
-
22:46
-
22:14
-
21:58
-
21:51
-
21:29
-
21:02
Партнерский контент