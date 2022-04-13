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Андрей Рублёв с трудом пробился в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло

Андрей Рублёв с трудом пробился в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло
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Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), призовой фонд которого составил € 5 415 410. Рублёв — единственный россиянин, оставшийся в сетке.

В стартовом для себя матче Рублёв (5) в упорной борьбе обыграл представителя Австралии Алекса де Минора со счётом 2:6, 6:1, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 4 минуты. Рублёв 3 раза подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету де Минора — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

За место в четвертьфинале Рублёв сразится с итальянцем Янником Синнером (9).

Отметим, что в прошлом сезоне Рублёв дошёл до финала турнира в Монте-Карло, где проиграл греку Стефаносу Циципасу.

Монте-Карло. 2-й круг
13 апреля 2022, среда. 19:40 МСК
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		1 4
         
Алекс де Минор
25
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
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