«Беспокоился за конечный результат». Собкин — о победе Рублёва во 2-м круге Монте-Карло

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал трудовую победу второй ракетки России Андрея Рублёва на старте грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Он обыграл представителя Австралии Алекса де Минора со счётом 2:6, 6:1, 6:4.

«Это был очень тяжёлый матч. Де Минор очень быстро и здорово играл первый сет. Честно говоря, я даже беспокоился за конечный результат. Австралиец вообще очень хороший игрок как на земле, так и на харде. Ещё Рублёв и де Минор были в неравных условиях, потому что австралиец уже привык к корту!

Когда ты такой сеяный и пропускаешь первый круг, то это палка о двух концах. Иногда лучше стартовать с первого круга и быть в равных условиях со всеми. Андрей — молодец, что справился в итоге. Однако в решающем сете победа подвисала: на 5:4 было меньше. Всё очень непросто в итоге получилось», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.