Тарпищев прокомментировал победу Рублёва во 2-м круге «Мастерса» в Монте-Карло

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на победу восьмой ракетки мира Андрея Рублёва во втором круге грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). В стартовом для себя матче Рублёв (5) в упорной борьбе обыграл представителя Австралии Алекса де Минора со счётом 2:6, 6:1, 6:4
«Соперник Рублёва на таком медленном корте свою подачу прагматично держал. Андрея немного лихорадило, не было той стабильности в агрессии. Ошибок было достаточно много. В принципе, справился. Ясно, что наши ребята ещё далеки от формы на грунтовом покрытии. Надо воспринимать объективно — ещё не подошли к нужным кондициям», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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