Чесноков высказался о поражении Рублёва в матче с Синнером в 3-м круге в Монте-Карло

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал поражение российского теннисиста Андрея Рублёва в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Рублёв уступил итальянцу Яннику Синнеру со счётом 7:5, 1:6, 3:6.
«Может быть, Андрею надо было второй сет сыграть по-другому в тактическом плане. Например, экономить силы. Рублёв неудачно сыграл на выходах к сетке. Жалко! Синнер же просто здорово играл.
Тяжело играть против хозяина турнира. В Монте-Карло итальянцев больше, чем французов. Синнер с каждым геймом играл всё лучше! Физически готов выдерживать большие матчи. Рублёв пока неспособен показывать свою лучшую игру, как показывал её в прошлом году в Монте-Карло», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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