Тренер Алькараса: сейчас Карлос выдаёт 60% от своего максимального уровня

Чемпион «Ролан Гаррос» 2003 года испанский теннисист Хуан-Карлос Ферреро, ныне являющийся тренером 11-й ракетки мира Карлоса Алькараса, высказался о перспективах подопечного.

«Конечно, можно сказать, что Карлос находится на пике формы после победы в Майами. Но он играет хорошо последние полтора года. В этом году он сумел выиграть титулы на турнирах категории 500 и 1000. Карлос счастлив, что люди болеют за него. Думаю, он новая надежда испанского тенниса, ему следует быть благодарным за всю поддержку.

Его ждёт что-то важное в будущем, но он должен привыкнуть к новому аспекту своей жизни – популярности. Он должен жить своей жизнью и осознавать, что, приехав на любой турнир, он будет одним из фаворитов в борьбе за титул.

Конечно, страшновато думать о том, как он с этим справится. Пресса, фанаты и так далее. Но, к счастью, вокруг него есть команда, которая проходила через подобные трудности. В том числе я, его менеджер, работал с теннисистами высокого уровня, также семья Карлоса нас очень поддерживает. Наша задача – создать вокруг него «пузырь», чтобы его единственной целью была борьба на высоком уровне и желание работать, которое было до сих пор.

Думаю, что с Карлосом можно сделать практически всё. Раньше он был молодым парнем с большим потенциалом, но очень «грязным» в плане тенниса, мы улучшили это. Я думаю, сейчас Карлос – это 60% от его максимального уровня», — приводит слова Ферреро Punto De Break.