Паула Бадоса впервые в карьере станет второй ракеткой мира

Третья ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса поднимется на вторую строчку в рейтинге WTA. Это будет наивысшая позиция в карьере испанки.
После победы над представительницей Туниса Онс Жабер в четвертьфинале грунтового турнира в Штутгарте (Германия) Бадоса набрала 5045 очков, обойдя чешку Барбору Крейчикову (4975) в рейтинге WTA.
Отметим, что в случае победы в полуфинале Бадоса наберёт 5165 очков, а если возьмёт титул в Штутгарте — 5330 баллов. Лидер мирового женского рейтинга полька Ига Свёнтек имеет в своём активе 6811 очков.
Напомним, сегодня, 22 апреля, Бадоса стала полуфиналисткой турнира в Штутгарте (Германия). В матче 1/4 финала она обыграла представительницу Туниса Онс Жабер. Поединок завершился со счётом 6:7 (9:11), 6:1, 3:6. В полуфинальном матче Бадоса сразится с белорусской Ариной Соболенко.
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