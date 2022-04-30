Надаль поучаствовал в открытии матча, в котором «Реал» в 35-й раз оформил чемпионство

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, который прибыл в Мадрид, чтобы сыграть на стартующем завтра, 1 мая, турнире серии «Мастерс», принял участие в открытии матча 34-го тура испанской Примеры, в котором «Реал» принимал «Эспаньол». Хозяева одержали разгромную победу — 4:0.
Фото: Соцсети «Реал» Мадрид
Благодаря победе в матче с «Эспаньолом» «Реал» обеспечил себе досрочное чемпионство в Испании, выиграв титул в 35-й раз. Помимо чемпионских титулов, у «сливочных» 19 побед в Кубке Испании, 11 – в Суперкубке и одна — в Кубке лиги.
Для пятикратного победителя мадридского «Мастерса» Надаля предстоящий турнир станет первым после финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где 21 марта Надаль уступил американцу Тейлору Фритцу со счётом 3:6, 6:7. «Мастерсы» в Майами и Монте-Карло, а также турнир категории АТР-500 в Барселоне Надаль пропустил.
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