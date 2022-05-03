10-я ракетка мира Жабер пригласила Надаля на футбольный матч «Реал» — «Ман Сити»

10-я ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер, выступающая на грунтовом турнире в Мадриде, шуточно пригласила 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля на футбольный матч полуфинала Лиги чемпионов между клубами «Реал Мадрид» и «Манчестер Сити», который состоится в столице Испании уже в этот четверг.

«Я просто скажу это здесь: Рафаэль Надаль, если тебе нужны ещё три человека, а мой тренер и муж хотят пойти, то ты мог бы взять нас всех, чтобы поддержать «Реал Мадрид», Hala Madrid!» – приводит слова спортсменки WTA Insider.

Ранее в интервью Надаль, выбывший из-за травмы ребра после мартовского «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где уступил американцу Тейлору Фритцу, рассказал о состоянии здоровья.