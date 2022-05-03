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Надаль рассказал о состоянии здоровья перед своим первым матчем на турнире в Мадриде

Надаль рассказал о состоянии здоровья перед своим первым матчем на турнире в Мадриде
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Четвёртый номер рейтинга ATP, 35-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о состоянии здоровья после травмы перед участием в первом после восстановления матче на турнире серии «Мастерс» в Мадриде.

«Мне было тяжело, я очень мало тренировался. Ребро очень мешало, и я практически ничего не мог сделать. Сейчас я прихожу на корт большим энтузиазмом, но без лишних нагрузок. Я очень мало тренировался, потому что ребро очень ограничивает, а также сильно болит. У меня были две очень плохие недели. Я практически ничего не смог сделать, но здесь я дома, в Мадриде», — приводит слова Надаля Tennis World USA.

Для пятикратного победителя этих грунтовых соревнований турнир в Мадриде станет первым после финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где 21 марта Надаль уступил американцу Тейлору Фритцу со счётом 3:6, 6:7. Турниры серии «Мастерс» в Майами и Монте-Карло, а также турнир категории АТР-500 в Барселоне Надаль пропустил.

Первый матч на турнире Надаль проведёт завтра, 4 мая, в 13:00.

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