Дмитриева: Циципас — король грунта. Матч с Рублёвым в четвертьфинале будет принципиальным

18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева объяснила, как россиянин Андрей Рублёв может обыграть грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде.



«Это будет очень принципиальный и трудный матч и для Циципаса, и для Рублёва. Циципас — король грунта: он был в финале «Ролан Гаррос», выиграл турнир в Монте-Карло в прошлом году и повторил успех в этом. Он считается специалистом-грунтовиком. Начало сезона было для него не совсем удачным, потому что он был после операции, не мог долго восстановиться.



Они давние соперники, и Циципас довольно часто выигрывал у Рублёва, даже когда тот был сильнее. Матч принципиальный, потому что они с детских лет ведут этот спор. Многое зависит от психологического настроя. Андрею нужно настроиться на долгую и ровную борьбу, потому что Циципас умеет это делать, бьётся за каждое очко как за последнее. С ним нельзя позволять себе сорить мячами. Игра будет трудной», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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