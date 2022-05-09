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Андрей Чесноков назвал главных фаворитов «Ролан Гаррос»

Андрей Чесноков назвал главных фаворитов «Ролан Гаррос»
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков назвал теннисистов, которые, по его мнению, будут главными фаворитами Открытого чемпионата Франции. «Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 5 июня.

По словам Чеснокова, в число главных фаворитов входят 19-летний Карлос Алькарас, который вчера, 8 мая, выиграл грунтовый «Мастерс» в Мадриде, 13-кратный победитель «Ролан Гаррос» испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира серб Новак Джокович.

«Для меня главные претенденты на титул «Ролан Гаррос» — Алькарас, Надаль, Джокович, а потом уже все остальные», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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