Андрей Чесноков назвал главных фаворитов «Ролан Гаррос»

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков назвал теннисистов, которые, по его мнению, будут главными фаворитами Открытого чемпионата Франции. «Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 5 июня.

По словам Чеснокова, в число главных фаворитов входят 19-летний Карлос Алькарас, который вчера, 8 мая, выиграл грунтовый «Мастерс» в Мадриде, 13-кратный победитель «Ролан Гаррос» испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира серб Новак Джокович.

«Для меня главные претенденты на титул «Ролан Гаррос» — Алькарас, Надаль, Джокович, а потом уже все остальные», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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