Даниил Медведев планирует сыграть на травяном турнире в Хертогенбосхе

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев заявился на травяной турнир категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Соревнования пройдут с 6 по 12 июня, за несколько недель до Уимблдона, на который россияне не допущены.

Также в заявочный лист соревнований вошли:

Феликс Оже-Альяссим (Канада)

Тейлор Фритц (США)

Алекс де Минор (Австралия)

Марин Чилич (Хорватия)

Карен Хачанов (Россия)

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды)

Томми Пол (США)

Дженсон Бруксби (США)

Давид Гоффен (Бельгия)

Илья Ивашко (Беларусь)

Маккензи Макдональд (США).

Соревнования в Хертогенбосхе не проводились с 2019 года из-за пандемии коронавируса. Их действующим чемпионом является француз Адриан Маннарино.