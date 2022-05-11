Чесноков о вылете Рублёва с турнира в Риме: Андрей играл слабо. Нельзя всегда быть в форме

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал поражение седьмой ракетки мира, российского теннисиста Андрея Рублёва на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия). Рублёв проиграл сербу Филипу Краиновичу со счётом 2:6, 4:6 во втором круге турнира.

«Рублёв и в прошлом году проиграл в Риме рановато. Ничего страшного, нельзя форму держать постоянно. Но играл Андрей слабо. Краинович для своего уровня провёл один из лучших матчей, так что для Рублёва ничего тяжёлого не произошло.

Сложно играть в Мадриде, а потом в Риме. Нужен небольшой перерыв между супертурнирами», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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