Чесноков: будет очень гуманно, если ATP и WTA превратят Уимблдон в выставочный турнир
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал то, что ATP и WTA могут не начислять рейтинговые очки игрокам за выступления на Уимблдоне 2022 года, после того как организаторы турнира решили отстранить российских и белорусских спортсменов.
«ATP и WTA сделают очень гуманно, если превратят Уимблдон в выставочный турнир. Если российские и белорусские теннисисты не получат очки, то логично, если не получит никто.
Я, когда был в туре, общался со всеми. Для меня теннисисты были семьёй. Мы никогда не были политиками. Так и должно оставаться», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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