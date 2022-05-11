Чесноков: будет очень гуманно, если ATP и WTA превратят Уимблдон в выставочный турнир

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал то, что ATP и WTA могут не начислять рейтинговые очки игрокам за выступления на Уимблдоне 2022 года, после того как организаторы турнира решили отстранить российских и белорусских спортсменов.

«ATP и WTA сделают очень гуманно, если превратят Уимблдон в выставочный турнир. Если российские и белорусские теннисисты не получат очки, то логично, если не получит никто.

Я, когда был в туре, общался со всеми. Для меня теннисисты были семьёй. Мы никогда не были политиками. Так и должно оставаться», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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